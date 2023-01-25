Путину привиделись "оккупационные войска США" в Германии

В России считают, что в Германии якобы находятся "оккупационные войска США" и она никогда не была суверенным государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина во время встречи со студентами Московского государственного университета.

"После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на 4 сектора: американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса. А Соединенные Штаты - нет. Юридически на территории Федеративной Республики Германия находятся американские оккупационные войска, а по факту так и есть. Их там очень много", - заявил Путин.

По словам диктатора, немецкие политики якобы сами считают, что после завершения Второй мировой войны ФРГ "никогда не была суверенным государством в полном смысле этого слова".

"И это не я говорю. Это говорят видные, хочу это подчеркнуть, не российскоориентированные, а геманоориентированные политики", - заявил Путин.