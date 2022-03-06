Путину осталось править Россией максимум год, - главный стратег Clocktower Group

Как отмечает эксперт и обозревателя издания, Путин игнорировал материальные ограничения при своем нападении, войска РФ не имели достаточного боевого опыта, а также российский лидер столкнулся с мощным сопротивлением и обороной в Украине.

"Украинцы сражаются очень, очень упорно. Во-вторых, у российских военных нет опыта ведения реальных войн. И в-третьих, Украина - очень трудное место для вторжения с логистической точки зрения. Так что эти ограничения проявляются", - говорит он.

Папич также дал прогноз о роли международных санкций на возможность повлиять на поведение Путина или вероятность его свержения.

"Я даю Путину 12 месяцев или менее. Когда политики принимают необычайно плохие решения, игнорируя их материальные ограничения, их наказывают... Это вопиющая, вопиющая ошибка политика. И я имею в виду это объективно - я даже не упоминаю о гибели мирных жителей и статусе изгоя для России", - рассказал эксперт.