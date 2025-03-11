Путіну не можна довіряти, його можна тільки стримувати, - глава Єврокомісії

"Путін не раз доводив, що він ворожий сусід. Йому не можна довіряти, його можна тільки стримувати", - сказала вона.

Як зазначила Фон дер Ляєн, військовий комплекс Росії виробляє більше, ніж європейський. "Якщо ми подивимося на військові витрати в реальному вираженні, Кремль витрачає більше, ніж уся Європа разом узята. Виробництво Європи, як і раніше, на порядок нижче", - сказала вона.

Глава Єврокомісії заявила, що європейський порядок безпеки розхитується, і багато ілюзій руйнуються.

"Після закінчення холодної війни дехто вважав, що Росію можна інтегрувати в економічну і безпечну архітектуру Європи. У той час як інші сподівалися, що ми можемо нескінченно покладатися на повний захист Америки. І тому ми послабили пильність", - сказала вона.

За її словами, в Європі скоротили витрати на оборону зі звичайних середніх понад 3,5% до менш ніж половини від цього.

"Ми думали, що насолоджуємося мирними дивідендами. Але насправді в нас просто був дефіцит безпеки. Час ілюзій тепер минув. Європа покликана взяти на себе більшу відповідальність за свою власну оборону. Не в якомусь віддаленому майбутньому, а вже сьогодні. Не поступовими кроками, а з мужністю, якої вимагає ситуація. Нам потрібен сплеск європейської оборони. І він нам потрібен зараз", - додала вона.

Глава Єврокомісії зазначила, що це потрібно насамперед через ситуацію в Україні. "Існує гостра необхідність заповнити прогалини у військових поставках України і надати Україні надійні гарантії безпеки. Але цей момент розплати стосується не тільки України. Це стосується всієї Європи і безпеки всього нашого континенту", - сказала вона.