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"Путинфляция". Посол Украины назвал рост цен в Европе платой за свободу

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Варшава, Суббота 16 апреля 2022 09:31
"Путинфляция". Посол Украины назвал рост цен в Европе платой за свободу Фото: посол Андрей Дещица (poland mfa gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Рост цен в Европе на фоне войны России против Украины является европейской платой за свою свободу. Источник нынешней инфляции находится в Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в Польше Андрея Дещицы.

"В канун Пасхи активно начали говорить о ценах. Знаю, что в этом году инфляция привела к удорожанию и в Польше, и в Украине. Но это не обычная инфляция - это путинфляция, потому что ее источник именно в Кремле. Это цена, которую мы платим за нашу и вашу свободу. А свобода - это самая высокая ценность, которую нельзя измерить деньгами", - отметил он.

Напомним, согласно прогнозу Национального банка, в 2022 году инфляция в Украине может ускориться до 20%.

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