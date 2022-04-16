"Путинфляция". Посол Украины назвал рост цен в Европе платой за свободу

"В канун Пасхи активно начали говорить о ценах. Знаю, что в этом году инфляция привела к удорожанию и в Польше, и в Украине. Но это не обычная инфляция - это путинфляция, потому что ее источник именно в Кремле. Это цена, которую мы платим за нашу и вашу свободу. А свобода - это самая высокая ценность, которую нельзя измерить деньгами", - отметил он.