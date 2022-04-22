У Путина не знают, как закончить войну переговорами без ущерба для рейтинга, - "Медуза"

У президента России Владимира Путина не понимают, как закончить войну против Украины через переговоры без падения его рейтинга. В Кремле уверены, что российская пропаганда переборщила с нагнетанием темы "нацизма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу" .

По словам источников, "хорошие сценарии" выхода из войны, которые бы не привели к падению рейтинга, начали прорабатывать в администрации Путина несколько недель назад.

"Посмотрели, покрутили - какого-то понятного сценария не просматривается. Поэтому общественное мнение к возможному проведению переговоров (и заключению мира, - ред.) решили не готовить, пустили все на самотек", - отметил один из собеседников.

Источники также утверждают, что в Кремле уверены в восприятии большинством россиян войны против Украины как "борьбу с нацистами и нацизмом". По мнению администрации президента России, одно из главных препятствий - средний класс в России, который якобы поддерживает "спецоперацию".

"Пока подушка накоплений у таких людей есть. Прямо сейчас обновлять технику большинству из них не надо. Доходы позволяют практически не замечать роста цен на продовольствие. Зато они чувствуют, что выступают за свою страну, за справедливость", - добавил один из источников.

На этом фоне у Путина опасаются возможного недовольства отступлением войск и переговорами. По оценке российских властей, такой ход может вылиться в уличные протесты.

Источники "Медузы" объясняют это мнение тем, что российская пропаганда переборщила с нагнетанием темы "нацизма". Впрочем, политтехнологи уверены, что в случае приглушения пропаганды россияне просто переключатся на другие проблемы.