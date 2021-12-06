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У Путина не ждут прорыва от переговоров с Байденом: в отношениях "авгиевы конюшни"

Автор: Юлия Бойко

В Кремле не ждут прорывов от завтрашних переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. На данный момент отношения между странами не позволяют на это рассчитывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные "авгиевы конюшни" сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что по некоторым направлениям США и Россия все-таки уже начали диалог.

Отметим, "авгиевы конюшни" - это устойчивое словосочетание, означающее крайне запущенные дела, находящиеся в беспорядке.

Переговоры президентов России и США пройдут завтра, 7 декабря, по защищенной видеосвязи, одной из тем будет Украина.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина рассказал, что ждут у президента Украины Владимира Зеленского от контактов встречи лидеров США и России.

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