У Путина не ждут прорыва от переговоров с Байденом: в отношениях "авгиевы конюшни"

В Кремле не ждут прорывов от завтрашних переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. На данный момент отношения между странами не позволяют на это рассчитывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные "авгиевы конюшни" сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что по некоторым направлениям США и Россия все-таки уже начали диалог.

Отметим, "авгиевы конюшни" - это устойчивое словосочетание, означающее крайне запущенные дела, находящиеся в беспорядке.