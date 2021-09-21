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У Путина заявили, что цели Крымской платформы "обречены на провал"

Новина українською →
Вторник 21 сентября 2021 16:05
У Путина заявили, что цели Крымской платформы "обречены на провал" Фото: секретарь Совбеза России Николай Патрушев (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели Крымской платформы обречены на провал. При этом он обвинил Украину и Соединенные Штаты в посягательстве на территориальную целостность РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Аргументы и факты".

"Ее декларируемые цели обречены на провал. Замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились", - заявил Патрушев.

Он также обвинил украинские власти в желании начать войну против России.

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