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У Путина заявили о новом раунде переговоров с Украиной завтра

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Воскресенье 13 марта 2022 20:23
У Путина заявили о новом раунде переговоров с Украиной завтра Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В России назвали новую дату переговоров представителей Украины и России. Это понедельник, 14 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Пескова для РИА Новости.

Сообщается, что появились данные о том, что переговоры контактной группы идут прямо сейчас.

Однако пресс-секретарь Владимира Путина опроверг эту информацию и сообщил, что они назначены на понедельник.

"Российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник". - сказал Песков.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский и премьер Израиля обсудили способы прекращения боевых действий в Украине.

А также сообщали о том, что Украина назвала список санкций, которые Евросоюз должен ввести против России.

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