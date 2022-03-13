У Путина заявили о новом раунде переговоров с Украиной завтра
В России назвали новую дату переговоров представителей Украины и России. Это понедельник, 14 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Пескова для РИА Новости.
Сообщается, что появились данные о том, что переговоры контактной группы идут прямо сейчас.
Однако пресс-секретарь Владимира Путина опроверг эту информацию и сообщил, что они назначены на понедельник.
"Российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник". - сказал Песков.
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Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский и премьер Израиля обсудили способы прекращения боевых действий в Украине.
А также сообщали о том, что Украина назвала список санкций, которые Евросоюз должен ввести против России.
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