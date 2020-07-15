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Представитель Донецка в ТКГ не видит прогресса в минских переговорах

Среда 15 июля 2020 09:15
Представитель Донецка в ТКГ не видит прогресса в минских переговорах
Фото: Денис Казанский (facebook.com/den.kazansky)
Автор: Анастасия Рокитна

Казанский говорит, что боевики не собираются выполнять ряд фундаментальных условий

Представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский никакого прогресса в реализации минских соглашений не видит. По его словам, во время переговоров боевики постоянно требуют внести в украинский закон об особом статусе "какие-то безумные поправки", которые не воспринимаются Украиной.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы и "особый статус": что происходит в переговорах по Донбассу".

Кроме того, Казанский говорит, что боевики не собираются выполнять ряд фундаментальных условий, прописанных в документе. Но, например, хотят убрать из преамбулы упоминание о вынужденных переселенцах.

"Их вообще очень бесит тема с переселенцами, людьми, которых они фактически выгнали из Донбасса. Появившись в ТКГ, мы сломали их привычную схему. В целом, агрессивные заявления со стороны России связаны с тем, что они осознают свое бессилие, что Украина их переигрывает, что мы не нарушаем Минск", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Напомним, Рада осенью может изменить закон об "особом статусе" Донбасса.

Отметим, в начале июля ТКГ не смогла согласовать даже преамбулу закона об особом статусе Донбасса.

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