Лавров о переговорах с Украиной: есть формулировки, близкие к согласованию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в ходе переговоров с Украиной появились формулировки, которые близки к согласованию. Он также отметил, что "надеется на компромисс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Реальное время" .

"Ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но, тем не менее, есть определенная надежда на достижение компромисса", - заявил Лавров.

По его словам, переговорщикам нужно дать "возможность работать в спокойной обстановке".

"В процессе переговоров уже есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию", - добавил Лавров и уточнил, что стороны обсуждают нейтральный статус Украины.