У Путина заявили, что не готовят встречу с Зеленским: не было предложений

У президента России Владимира Путина не готовят встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В частности, потому, что украинская сторона не выдвигала конкретных предложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Ну, на самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что украинский закон, которым предоставляется гражданство преследуемым по политическим мотивам россиянам, "здесь вряд ли может играть какую-то роль".