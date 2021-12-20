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У Путина заявили, что не готовят встречу с Зеленским: не было предложений

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Москва, Понедельник 20 декабря 2021 12:43
У Путина заявили, что не готовят встречу с Зеленским: не было предложений Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

У президента России Владимира Путина не готовят встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В частности, потому, что украинская сторона не выдвигала конкретных предложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Ну, на самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что украинский закон, которым предоставляется гражданство преследуемым по политическим мотивам россиянам, "здесь вряд ли может играть какую-то роль".

Напомним, ранее у Путина признали, что Украина потеряна для России как союзник и партнер.

В октябре в Кремле оценивали перспективы встречи президентов России и Украины как очень плохие.

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