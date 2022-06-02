У Путина запретили СМИ освещать тему 100 дней войны против Украины, - "Медуза"

Издание со ссылкой на источники пишет, что администрация Путина потребовала от редакций государственных и провластных СМИ не тиражировать тему 100 дней войны, а также не акцентировать внимание читателей и зрителей на ее продолжительности. Такие требования поступили накануне 3 июня - сотого дня российского вторжения.

Как отмечает "Медуза", в провластных таблоидах уже указывается только текущая дата, в онлайне ТАСС продолжительность тоже больше не обозначается. Кроме того, продолжительность войны не упоминается в новостях на Первом канале и канале "Россия 1", а также на главных страницах "РИА Новости" и русскоязычной версии RT.

"Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения. При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего", - отметил источник в администрации Путина.

Кроме того, в Кремле не хотят напоминать россиянам, что война продолжается уже больше трех месяцев. Поскольку согласно данным закрытых опросов, многие и так считают, что "спецоперация" затянулась.

При этом пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков заявил "Медузе", что не согласен с таким мнением, поскольку у таких военных действий нет определенного тайминга. А на вопрос о запрете освещать тему 100 дней войны он не ответил.

Примечательно, что под конец третьего месяца вторжения российская пропаганда начала активно использовать нарратив о том, что Москва воюет якобы не с Украиной, а с НАТО и Западом.