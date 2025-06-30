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У Путіна заговорили про "хороші відносини" з Баку після затримань азербайджанців

Фото: Дмитро Пєсков, прес-секретар Кремля (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Кремлі розраховують на "хороші відносини" з Азербайджаном. Така заява Москви прозвучала після затримань азербайджанців у Єкатеринбурзі.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Пєсков прокоментував скасування в Азербайджані культурних заходів із російською участю, скасування візиту парламентської делегації в Росію та виклик російського дипломата в азербайджанське МЗС. Так Баку відреагував на облаву силовиків у Єкатеринбурзі, під час якої загинули кілька азербайджанців, ще десятки - були затримані.

"Ми щиро шкодуємо у зв'язку з такими ухваленими рішеннями, важливо продовжувати, напевно, роботу з роз'яснення причин і характеру тих подій, які, на думку азербайджанської сторони, послужили причиною для таких демаршів", - заявив він.

Пєсков додав, що "робота правоохоронних органів" нібито не повинна бути приводом для таких дій з боку Баку.

"Ми зацікавлені в тому, щоб і далі розвивати наші добрі стосунки з Азербайджаном", - розповів прессекретар Кремля.

 

Облава в Єкатеринбурзі

Нагадаємо, російські силовики в п'ятницю, 27 червня, влаштували облаву в Єкатеринбурзі. Після рейду російських правоохоронців загинули кілька азербайджанців, яких затримали.

При цьому деякі громадяни Азербайджану дістали важкі поранення.

Уже сьогодні, 30 червня, стало відомо, що в Баку затримали двох ФСБшників. Це сталося під час спецоперації азербайджанських правоохоронців в офісі агентства "Sputnik".

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Російська ФедераціяАзербайджанПєсков