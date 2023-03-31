У Путіна відповіли на пропозицію Лукашенка припинити бої в Україні

"Заклик Лукашенка оголосити перемир'я в Україні обговорюватиметься лідерами Росії та Білорусі наступного тижня", - сказав Пєсков.

При цьому він зазначив, що для Росії в контексті так званої "спецоперації" нібито "нічого не змінюється".

"Продовжується спеціальна військова операція (війна - ред.), оскільки це єдиний засіб досягнення цілей", - додав Пєсков.

Що пропонує Лукашенко

Нагадаємо, сьогодні лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко під час послання народу та парламенту Білорусі запропонував припинити бойові дії в Україні "з обох сторін".

"Спробую ризикнути запропонувати припинити бойові дії. Багато хто зараз, особливо в Росії, може сказати, ми вже припиняли тоді на Донбасі, тоді була інша ситуація. Але з урахуванням цих умов припинити бойові дії, перемир'я оголосити без права переміщення, перегрупування військ по обидва боки, без права перекидання зброї, живої сили та техніки. Усі завмерли", - заявив Лукашенко.

На думку Лукашенка, після цього мають початися перемовини, але "без попередніх умов".

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