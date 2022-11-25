У Путіна відповіли маячнею на слова Зеленського про повернення Криму

"Ще до початку "СВО" в Конституції України йшлося про те, що Крим має бути повернутий Україні силовими методами. Де-факто Україна від цього не відмовилася. Для нас це ніщо інше, як обговорення теми відчуження територій РФ. Якогось іншого розуміння тут немає, про це не може бути й мови. Подібні заяви говорять про неготовність, небажання та нездатність української сторони бути готовими до врегулювання проблеми невоєнними методами", - сказав Пєсков.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути варіанти повернення окупованого росіянами Криму невійськовим шляхом.

Але, він закликав не витрачати час на варіанти, які не передбачають деокупації півострова.