У Путина нет "устойчивой конечной цели" в Украине, - ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин продолжает соглашаться на переговоры по урегулированию с Украиной из тактических соображений. Поскольку, по мнению Бернса, у Путина "нет устойчивой конечной цели" для своего вторжения.

"Учитывая послужной список Путина, учитывая тот факт, что он человек, который ненавидит действовать, исходя из того, что он считает слабостью, что ему нужно уступить или признать ошибки, это, вероятно, маловероятно", - заявил Бернс.

Бернс также заявил, что Путин в то же время превращает Россию в "пропагандистский пузырь".

"Он усилил свое господство в государственных СМИ и удушение независимых СМИ, особенно в последние годы, и особенно после начала вторжения в Украину. Я не верю, что он может бесконечно отгораживать русских от правды, особенно когда реалии начали пробивать этот пузырь", - добавил директор ЦРУ.