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Появился фейк об обращении к Путину по аресту военачальников из-за крейсера "Москва"

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Российские депутаты от правящей партии "Единая Россия" после потери крейсера "Москва" в Черном море направили письмо с требованиями в адрес президента Владимира Путина. От него добиваются отстранения и ареста командующих Черноморского флота и наступательной операции в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии "Единая Россия".

В обращении на поддельном сайте говорилось о том, что российские депутаты якобы возлагают ответственность за потерю крейсера на командование. А также требуют на время расследования отстранить и поместить под домашний арест командующего Черноморского флота адмирала Игоря Осипова, командующего ЮВО генерала армии Александра Дворникова, главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Обновлено на 12:00

Позже на сайте партии "Единая Россия" появилось заявление о том, что информация на фейковом сайте носит ложный характер и не является достоверной.

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