Путіна треба переконати, що ціна війни буде неприйнятною, - Сікорський

"Щоб Путін прийшов до тями, його треба переконати, що ціна буде неприйнятною. Якщо ми переконаємо його, що не хочемо повертатися до звичайного стану справ і можемо бути у цій війні довше, ніж він, то він піде на угоду", - сказав міністр.

На його думку, план має бути в тому, щоб партнери продовжували триматися свого та підтримували оборону України стільки, скільки вона буде себе обороняти.

"Путін теж хоче миру, але на його умовах. Питання в тому, яким чином дійти до угоди, з якою зможуть жити всі. Якщо це можна зробити швидко - це чудово. Але, на мою думку, щоб швидше дійти до миру, потрібно підготувати до середніх термінів", - наголосив Сікорський.