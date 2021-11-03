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У Путина резко ответили Байдену на слова о "горящей тундре в России"

Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден раскритиковал российского лидера Владимира Путина за отношение к климату и заявил о "горящей тундре" в РФ. Сегодня в Кремле ответили американскому лидеру.

Реакцию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Песков указал на лесные пожары в самих США и других странах мира. Он также заявил, что Путин расскажет Байдену о действиях России по климату во время их очередного общения.

"Убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату", - сказал представитель Кремля.

Что сказал Байден

"У него (Путина - ред.) тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", - сказал Байден на пресс-конференции в Глазго.

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Владимир ПутинДжозеф Байден