У Путина резко ответили Байдену на слова о "горящей тундре в России"

Президент США Джо Байден раскритиковал российского лидера Владимира Путина за отношение к климату и заявил о "горящей тундре" в РФ. Сегодня в Кремле ответили американскому лидеру.

Песков указал на лесные пожары в самих США и других странах мира. Он также заявил, что Путин расскажет Байдену о действиях России по климату во время их очередного общения.

"Убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату", - сказал представитель Кремля.

Что сказал Байден

"У него (Путина - ред.) тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", - сказал Байден на пресс-конференции в Глазго.