У Путина рассказали, как будут реагировать на появление войск НАТО в Украине

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на встречах Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждаются такие возможности.

"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным", - отметил он.

По его словам, ответные меры России и Белоруссии на расширение НАТО будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".

"Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее", - добавил Песков.