Путіна не запросять виступати перед Конгресом США

Путіна, в разі його візиту до Вашингтону восени 2018 року, не будуть запрошувати виступити перед Конгресом

Президента Росії Володимира Путіна, в разі його візиту до Вашингтону восени 2018 року, не будуть запрошувати виступити перед Конгресом США. Про це сьогодні заявив спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан, передає Reuters.

За його словами, представники Конгресу точно не запросять Путіна виступити на спільному засіданні Сенату і Палати представників.

Також Райан додав, що не бачить проблеми у зустрічі президента США Дональд Трамп з Путіним. На його думку, значення має мета зустрічі.

Нагадаємо, у вересні 2014 року президент України Петро Порошенко виступив на спільному засіданні палат Конгресу США. Тоді в ході свого виступу Порошенко закликав США створити спеціальний фонд для інвестування в Україну, а також надати Україні статус особливого партнера в області безпеки.