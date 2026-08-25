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У Путіна погрожують Британії атаками після рішення Бернема щодо України

11:56 25.08.2026 Вт
2 хв
Москва намагається залякати Лондон
aimg Юлія Капітонова
Фото: Енді Бернем (Getty Images)

Росія може вдатися до "напіввійськових дій" проти Великої Британії, щоб змусити Лондон припинити підтримку України.

З такою погрозою виступив радник Кремля Андрій Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Standard.

Радник Кремля припустив, що британські підприємства, які виготовляють безпілотники для України, можуть стати об'єктами атак із "невідомих джерел".

Його погроза пролунала фактично одразу після заяви прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема у Києві з нагоди Дня Незалежності України. Як відомо, він оголосив, що Лондон дозволив Україні виробляти ракети Storm Shadow.

За словами Бернема, передачу відповідних технологій уже схвалено. Ба більше, до цього процесу залучать оборонні підприємства.

На тлі останніх подій радник Кремля заявив, що "рано чи пізно може бути не лише усна, а й, можливо, якась видима реакція Росії на дії Великої Британії".

Журналісти поцікавилися у Федорова, що саме він має на увазі.

"Існують різні дискусії щодо того, як це має виглядати - це може бути так звана технічна реакція, можливо, якісь хакерські атаки з невідомого джерела, звичайно, не з офіційного рівня... Можливі будуть різні політичні кроки, і я не можу на 100% виключити, що можуть бути, наприклад, якісь напіввійськові дії", - додав радник Кремля.

Представники ЗМІ вирішили уточнити у Федорова, чи означає це можливий військовий напад Росії на британські заводи безпосередньо у Великій Британії.

"На них може напасти не Росія, а… з невідомих джерел", - пригрозив радник Кремля.

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Російська ФедераціяКремльВійна Росії проти УкраїниЕнді Бернем