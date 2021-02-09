UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Путина ответили Зеленскому по "Спутнику V": другим больше достанется

Автор: РБК-Украина

В российском Кремле считают заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе закупать вакцину от COVID "Спутник V" якобы позицией меньшинства. При этом в России уверены, что большое число украинцев хотели бы вакцинироваться именно этим препаратом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "РБК".

Популярные новости
Аваков: когда запретили "каналы Медведчука", началось освобождение Донбасса и Крыма 05 февраля 2021
Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу 05 февраля 2021
Глава партии Меркель: дело Навального - не основание для отмены "Северного потока-2" 05 февраля 2021
Украина будет снимать ограничения для привившихся от COVID, - Зеленский 08 февраля 2021
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию 08 февраля 2021
Проект о принудительном отселении россиян не противоречит праву ЕС, - комитет ВР 05 февраля 2021
В Украине создадут Центр противодействия дезинформации 06 февраля 2021
Данилов о санкциях против трех каналов: отменить уже невозможно 05 февраля 2021
Зеленский: мы не дадим никому приватизировать русский язык 05 февраля 2021

"Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, - что называется, другим больше достанется", - отметил Песков.

По его словам, в Украине "абсолютно немалое" количество людей, которые хотели бы привиться российской вакциной.

"Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, - это, наверное, позиция абсолютного меньшинства", - добавил Песков.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что до сих пор нет подтверждения эффективности "Спутника V".

"Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права", - отметил он.

А министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина не будет регистрировать "Спутник V". По его словам, по поводу регистрации этой вакцины "одна политическая сила устроила какую-то истерию".

"Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - добавил Степанов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВакцина
Читайте также
Зеленский: в Украине появится стратегия развития высшего образования на 10 лет
Прогноз погоды