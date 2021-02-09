У Путина ответили Зеленскому по "Спутнику V": другим больше достанется

В российском Кремле считают заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе закупать вакцину от COVID "Спутник V" якобы позицией меньшинства. При этом в России уверены, что большое число украинцев хотели бы вакцинироваться именно этим препаратом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "РБК" .

"Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, - что называется, другим больше достанется", - отметил Песков.

По его словам, в Украине "абсолютно немалое" количество людей, которые хотели бы привиться российской вакциной.

"Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, - это, наверное, позиция абсолютного меньшинства", - добавил Песков.