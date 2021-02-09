ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Путина ответили Зеленскому по "Спутнику V": другим больше достанется

Новина українською → Москва, Вторник 09 февраля 2021 12:17
У Путина ответили Зеленскому по "Спутнику V": другим больше достанется Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В российском Кремле считают заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе закупать вакцину от COVID "Спутник V" якобы позицией меньшинства. При этом в России уверены, что большое число украинцев хотели бы вакцинироваться именно этим препаратом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "РБК".

"Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, - что называется, другим больше достанется", - отметил Песков.

По его словам, в Украине "абсолютно немалое" количество людей, которые хотели бы привиться российской вакциной.

"Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, - это, наверное, позиция абсолютного меньшинства", - добавил Песков.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что до сих пор нет подтверждения эффективности "Спутника V".

"Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права", - отметил он.

А министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина не будет регистрировать "Спутник V". По его словам, по поводу регистрации этой вакцины "одна политическая сила устроила какую-то истерию".

"Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - добавил Степанов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Владимир Путин Вакцина
NEWS
Еще два года испытаний. Кризис в сфере туризма продлится до 2023 года
Еще два года испытаний. Кризис в сфере туризма продлится до 2023 года
DAILY
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной