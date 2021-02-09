У Путина ответили Зеленскому по "Спутнику V": другим больше достанется
В российском Кремле считают заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе закупать вакцину от COVID "Спутник V" якобы позицией меньшинства. При этом в России уверены, что большое число украинцев хотели бы вакцинироваться именно этим препаратом.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "РБК".
"Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, - что называется, другим больше достанется", - отметил Песков.
По его словам, в Украине "абсолютно немалое" количество людей, которые хотели бы привиться российской вакциной.
"Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, - это, наверное, позиция абсолютного меньшинства", - добавил Песков.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что до сих пор нет подтверждения эффективности "Спутника V".
"Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права", - отметил он.
А министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина не будет регистрировать "Спутник V". По его словам, по поводу регистрации этой вакцины "одна политическая сила устроила какую-то истерию".
"Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - добавил Степанов.