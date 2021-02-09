У Путіна відповіли Зеленському щодо "Супутника V": іншим дістанеться більше
В російському Кремлі вважають заяву президента України Володимира Зеленського про відмову закуповувати вакцину від COVID "Супутник V" нібито позицією меншості. При цьому в Росії впевнені, що велика кількість українців хотіли б вакцинуватися саме цим препаратом.
Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає "РБК".
"Що стосується того, що Зеленський не хоче закуповувати вакцину, - що називається, іншим більше дістанеться", - зазначив Пєсков.
За його словами, в Україні "абсолютно чимала" кількість людей, які хотіли б щепитися російською вакциною.
"Позиція керівництва України, заснована на недовірі до надійності російської вакцини, - це, напевно, позиція абсолютної меншості", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що досі немає підтвердження ефективності "Супутника V".
"Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди. Це точно не кролики. На них експериментувати ми не маємо права", - зазначив він.
А міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна не буде реєструвати "Супутник V". За його словами, з приводу реєстрації цієї вакцини "одна політична сила влаштувала якусь істерію".
"Ви можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", - додав Степанов.