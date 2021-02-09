У Путіна відповіли Зеленському щодо "Супутника V": іншим дістанеться більше

В російському Кремлі вважають заяву президента України Володимира Зеленського про відмову закуповувати вакцину від COVID "Супутник V" нібито позицією меншості. При цьому в Росії впевнені, що велика кількість українців хотіли б вакцинуватися саме цим препаратом.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає "РБК" .

"Що стосується того, що Зеленський не хоче закуповувати вакцину, - що називається, іншим більше дістанеться", - зазначив Пєсков.

За його словами, в Україні "абсолютно чимала" кількість людей, які хотіли б щепитися російською вакциною.

"Позиція керівництва України, заснована на недовірі до надійності російської вакцини, - це, напевно, позиція абсолютної меншості", - додав Пєсков.