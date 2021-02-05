У Путина ответили на заявления Байдена о РФ: ноты ультимативности неприемлемы

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на речь американского лидера Джо Байдена. Он отметил, что в Кремле считают неприемлемыми "нотки ультимативности" в заявлениях президента США о России.

Об этом сообщает "РИА-Нововсти".

"Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся", - заявил представитель Кремля.

Напомни, ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. Кроме того, он добавил, что Штаты заставят РФ "платить" за свои действия.

Также РБК-Украина писало, что в своем первом телефонном разговоре с Путиным президент США прямо заявил о российской агрессии в Украине, однако в Кремле "категорически не согласны" с такой позицией Байдена.

Вместе с тем государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что новая администрация США пересмотрит все "злонамеренные действия" России.