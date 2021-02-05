ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Путина ответили на заявления Байдена о РФ: ноты ультимативности неприемлемы

Москва, Пятница 05 февраля 2021 12:37
У Путина ответили на заявления Байдена о РФ: ноты ультимативности неприемлемы
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на речь американского лидера Джо Байдена. Он отметил, что в Кремле считают неприемлемыми "нотки ультимативности" в заявлениях президента США о России.

Об этом сообщает "РИА-Нововсти".

"Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся", - заявил представитель Кремля.

Напомни, ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. Кроме того, он добавил, что Штаты заставят РФ "платить" за свои действия.

Также РБК-Украина писало, что в своем первом телефонном разговоре с Путиным президент США прямо заявил о российской агрессии в Украине, однако в Кремле "категорически не согласны" с такой позицией Байдена.

Вместе с тем государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что новая администрация США пересмотрит все "злонамеренные действия" России.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь