У Путіна відповіли на заяви Байдена про РФ: ноти ультимативності неприйнятні

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відреагував на промову американського лідера Джо Байдена. Він зазначив, що в Кремлі вважають неприйнятними "нотки ультимативності" у заявах президента США про Росію.

Про це повідомляє "РИА-Новости".

"Нотки якоїсь ультимативності взагалі неприйнятні для нас, ми вже сказали, що ми не будемо слухати такого роду заяви, якісь менторські заяви, не збираємося", - заявив представник Кремля.

Нагадаємо, раніше Байден, виступаючи в Держдепартаменті з програмною промовою щодо зовнішньої політики, заявив, що Вашингтон більше не буде поступатися перед агресивними діями з боку Росії. Крім того, він додав, що Штати змусять РФ "платити" за свої дії.

Також РБК-Україна писало, що у своїй першій телефонній розмові з Путіним президент США заявив про російську агресію в Україні, проте в Кремлі "категорично не згодні з такою позицією Байдена.

Разом з тим державний секретар США Ентоні Блінкен говорив, що нова адміністрація США перегляне всі "зловмисні дії" Росії.