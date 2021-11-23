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У Путина ответили, планирует ли Кремль вторжение в Украину

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле заявили, что Россия якобы не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. РФ обеспокоена "провокационными действиями" со стороны Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По его словам, американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а в РФ утверждают, что Украина якобы планирует "агрессивные действия против Донбасса".

"Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", - сказал Песков.

По его словам, Россия глубоко обеспокоена якобы подготовкой Киева к возможному силовому решению проблемы.

"Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны ВС Украины на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению проблемы Донбасса", - сказал он.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины.

А украинская разведка прогнозирует, что Россия может решиться на полномасштабное вторжение в уже в январе-феврале следующего года.

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