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У Путина оценили отношения россиян и украинцев. Говорят о "родственности"

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Москва, Понедельник 13 сентября 2021 10:21
У Путина оценили отношения россиян и украинцев. Говорят о "родственности" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил отношения между россиянами и украинцами. Он заявил о росте числа украинцев, которые "ненавидят Россию".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Как отметил пресс-секретарь Путина, несмотря на рост в Украине числа "людей, которые уже начинают ненавидеть Россию", и россияне, и украинцы - якобы "родственники".

"Вы сами знаете, какая сейчас у нас "дружба" с Украиной, но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом", - сказал Песков.

Ранее Песков подтвердил желание Москвы наладить отношения с Киевом.

Напомним, у президента Украины заявили, что Зеленский встретится с Путиным только в случае обсуждения вопроса Крыма.

Однако, у Путина заявили, что не хотят этот вопрос включать в повестку дня двух лидеров.

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