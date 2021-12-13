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У Путина отреагировали на заявление Зеленского о возможном референдуме по Донбассу

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Москва, Понедельник 13 декабря 2021 12:58
У Путина отреагировали на заявление Зеленского о возможном референдуме по Донбассу Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности проведения референдума о Донбассе. У президента РФ Владимира Путина отреагировали и назвали это внутренним вопросом Украины.

Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По его словам, интерес представляет возможная формулировка выносимого на референдум вопроса.

"Проведение референдума по Донбассу - это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", - сказал он.

Заявление Зеленского

Украинский допустил проведение референдума по Донбассу в эфире телеканала "1+1" в пятницу вечером.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это (референдум, - ред.) может быть относительно Донбасса, относительно Крыма", - заявил Зеленский.

Напомним, в мае в Офисе президента Украины назвали условие проведения референдума по Донбассу.

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