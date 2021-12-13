У Путіна відреагували на заяву Зеленського про можливий референдум щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості проведення референдуму про Донбас. У президента РФ Володимира Путіна відреагували і назвали це внутрішнім питанням України.

За його словами, інтерес представляє можливе формулювання питання, яке виноситься на референдум.

"Проведення референдуму щодо Донбасу - це внутрішня справа України. Там, звичайно, цікаво б зрозуміти, як могло б бути сформульоване питання для цього референдуму", - сказав він.

Заява Зеленського

Український лідер допустив проведення референдуму щодо Донбасу в ефірі телеканалу "1+1" у п'ятницю ввечері.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це (референдум, - ред.) може бути щодо Донбасу, щодо Криму", - заявив Зеленський.