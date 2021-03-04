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У Путина тоже отреагировали на "шутку" о Закарпатье: нас это не касается

Новина українською → Москва, Четверг 04 марта 2021 12:21
У Путина тоже отреагировали на "шутку" о Закарпатье: нас это не касается Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В российском Кремле не хотят комментировать "шутку" премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал России украинское Закарпатье за поставки вакцины от COVID. Там подчеркивают, что это не более, чем шутка.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы это никак не хотим комментировать, это нас не касается", - подчеркнул он.

По его словам, со стороны Словакии есть заинтересованность в поставках "Спутника V".

"Это обычный режим, это не гуманитарная помощь, вакцина имеет свою стоимость", - добавил Песков.

Напомним, накануне Украина потребовала официальных изменений за такую шутку словацкого премьера в эфире местного радио. Также украинский посол посетил МИД Словакии, чтобы выразить демарш.

Сегодня министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения. Кроме того, сам Матович прокомментировал скандал.

"Я никогда не поверил бы, сколько ненависти может вызвать одна смелая покупка (вакцины, - ред.) только потому, что, как говорят, она была совершена не по ту сторону азимута", - написал он в Facebook.

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