У Путіна теж відреагували на "жарт" про Закарпаття: нас це не стосується
В російському Кремлі не хочуть коментувати "жарт" прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про те, що він пообіцяв Росії українське Закарпаття за постачання вакцини від COVID. Там наголошують, що це не більше, ніж жарт.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Ми це ніяк не хочемо коментувати, це нас не стосується", - підкреслив він.
За його словами, з боку Словаччини є зацікавленість в поставках "Супутника V".
"Це звичайний режим, це не гуманітарна допомога, вакцина має свою вартість", - додав Пєсков.
Нагадаємо, напередодні Україна вимагала офіційних змін за такий жарт словацького прем'єра в ефірі місцевого радіо. Також український посол відвідав МЗС Словаччини, щоб висловити демарш.
Сьогодні міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок приніс вибачення. Крім того, сам Матович прокоментував скандал.
"Я ніколи не повірив би, скільки ненависті може викликати одна смілива купівля (вакцини, - ред.) лише тому, що, як кажуть, вона була здійснена не по ту сторону азимута", - написав він у Facebook.