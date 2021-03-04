ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Путіна теж відреагували на "жарт" про Закарпаття: нас це не стосується

Новость на русском → Москва, Четвер 04 березня 2021 12:21
У Путіна теж відреагували на "жарт" про Закарпаття: нас це не стосується Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

В російському Кремлі не хочуть коментувати "жарт" прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про те, що він пообіцяв Росії українське Закарпаття за постачання вакцини від COVID. Там наголошують, що це не більше, ніж жарт.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ми це ніяк не хочемо коментувати, це нас не стосується", - підкреслив він.

За його словами, з боку Словаччини є зацікавленість в поставках "Супутника V".

"Це звичайний режим, це не гуманітарна допомога, вакцина має свою вартість", - додав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні Україна вимагала офіційних змін за такий жарт словацького прем'єра в ефірі місцевого радіо. Також український посол відвідав МЗС Словаччини, щоб висловити демарш.

Сьогодні міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок приніс вибачення. Крім того, сам Матович прокоментував скандал.

"Я ніколи не повірив би, скільки ненависті може викликати одна смілива купівля (вакцини, - ред.) лише тому, що, як кажуть, вона була здійснена не по ту сторону азимута", - написав він у Facebook.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Словаччина Закарпаття
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"