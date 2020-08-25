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У Путіна відреагували на отруєння Навального

Москва, Вівторок 25 серпня 2020 13:03
У Путіна відреагували на отруєння Навального
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Кремль не розуміє поспіху при озвучуванні у ФРН версії про отруєння Навального

У президента Росії Володимира Путіна поки не бачить підстав для кримінального розслідування інциденту з опозиціонером Олексієм Навальним. Розслідування почнуть, якщо буде встановлено факт отруєння якою-небудь певною речовиною.

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він вважає "порожнім шумом" звинувачення на адресу влади РФ в отруєнні Навального. Пєсков каже, що зниження рівня холінестерази у Навального було встановлено медиками в Омську в перші години, а в заяві німецької клініки немає нічого нового.

Він заявив, що Кремль не розуміє поспіху при озвучуванні у ФРН версії про отруєння Навального.

Нагадаємо, російські лікарі не погоджуються з висновками фахівців німецької клініки "Шаріте" про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Зазначимо, лікарі "Шаріте" заявили, що Навального отруїли інгібіторами холінестерази.

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