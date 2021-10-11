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У Путина отреагировали на информацию о краже формулы AstraZeneca российским шпионом

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Москва, Понедельник 11 октября 2021 14:04
У Путина отреагировали на информацию о краже формулы AstraZeneca российским шпионом Фото: президент России Владимир Путин (kremlin)
Автор: Анастасия Рокитна

Газета The Sun опубликовала информацию о возможной краже формулы для вакцини "Спутник V" российским шпионом. У президента РФ Владимира Путина отреагировали на это.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.

Пресс-секретарь президента РФ назвал издание ненаучной газетой.

"Газета The Sun - очень известная, глубоко не научная газета. Так мы и относимся к этим публикациям", - сказал представитель Кремля.

Напомним, газета The Sun опубликовала материал, в котором говорится, что российский шпион украл формулу вакцины AstraZeneca от COVID-19, которую разработал университет Оксфорда.

Издание без указания источников написало, что об этом спецслужбы сообщили министрам.

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