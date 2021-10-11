У Путина отреагировали на информацию о краже формулы AstraZeneca российским шпионом
Фото: президент России Владимир Путин (kremlin)
Газета The Sun опубликовала информацию о возможной краже формулы для вакцини "Спутник V" российским шпионом. У президента РФ Владимира Путина отреагировали на это.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.
Пресс-секретарь президента РФ назвал издание ненаучной газетой.
"Газета The Sun - очень известная, глубоко не научная газета. Так мы и относимся к этим публикациям", - сказал представитель Кремля.
Напомним, газета The Sun опубликовала материал, в котором говорится, что российский шпион украл формулу вакцины AstraZeneca от COVID-19, которую разработал университет Оксфорда.
Издание без указания источников написало, что об этом спецслужбы сообщили министрам.