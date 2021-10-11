ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Путіна відреагували на інформацію про крадіжку формули AstraZeneca російським шпигуном

Новость на русском →
Москва, Понеділок 11 жовтня 2021 14:04
У Путіна відреагували на інформацію про крадіжку формули AstraZeneca російським шпигуном Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin)
Автор: Анастасія Рокитна

Газета The Sun опублікувала інформацію про можливу крадіжку формули для вакцини "Супутник V" російським шпигуном. У президента РФ Володимира Путіна відреагували на це.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.

Прес-секретар президента РФ назвав видання ненауковою газетою.

"Газета The Sun - дуже відома, глибоко не наукова газета. Так ми і ставимося до цих публікацій", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, газета The Sun опублікувала матеріал, в якому говориться, що російський шпигун вкрав формулу вакцини AstraZeneca від COVID-19, яку розробив університет Оксфорда.

Видання без зазначення джерел написало, що про це спецслужби повідомили міністрам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Вакцина
NEWS
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
DAILY
Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"