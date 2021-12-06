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У Путина обвинили НАТО в "чрезвычайно агрессивной позиции" против России

Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил НАТО в "чрезвычайно агрессивной позиции" против РФ. При этом он добавил, что Североатлантический альянс не признает красных линий, а это не нравится России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы видим, что НАТО сейчас демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию. Мы видим риторику генсека НАТО Йенса Столтенберга. Мы видим риторику различных представителей Соединенных Штатов", - заявил Песков.

Он также добавил, что Россия делает все, чтобы застраховать собственные интересы.

"Они все говорят о том, что они не признают никаких красных линий, - раз. Они говорят о том, что НАТО будет делать все, что хочет, - два. На какой угодно территории - три. И все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию - четыре. Нам это не нравится. Мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы", - заявил Песков.

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