У Путина назвали недопустимым заявление Помпео по Навальному

Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)

Российские власти считают, что заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможной причастности высокопоставленных чиновников России к отравлению Алексея Навального "искажает реальность". В Кремле такие слова посчитали недопустимыми.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

"Прямые или косвенные указания на причастность каких-то, любых официальных российских представителей считаем недопустимыми и априори ошибочными и искажающими реальность. Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего", - отметил он.

Напомним, ранее Помпео заявил о большой вероятности того, что отравление Навального было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве.

Сегодня стало известно, что Навальный полностью пришел в сознание, он снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности того, что было перед потерей сознания на борту самолета в России.

Навальный впал в кому 20 августа, его госпитализировали в Омске. После перевода в берлинскую клинику "Шарите" немецкие специалисты пришли к выводу, что оппозиционера отравили ядом "Новичок".