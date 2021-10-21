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Путин назвал нынешний мировой порядок продуктом "неудачи Запада"

Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин считает, что нынешнее состояние мирового порядка является продуктом якобы неудачной попытки Запада построить его по итогам холодной войны. И Москва должна извлечь уроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Путина на международном дискуссионном клубе "Валдай".

По его словам, политическая история якобы не знает примеров того, как стабильное мировое устройство устанавливалось бы без большой войны и не на основе ее итогов, как это было после Второй мировой.

"Так что у нас с вами есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент. Попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалось. Нынешнее состояние мира - продукт той неудачи, как раз той самой неудачи. Мы должны извлечь из этого уроки", - заявил Путин.

Напомним, ранее президент США Джо Байден на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Вашингтон будет выступать против доминирования более сильных стран над слабыми и не будет стремиться к новой холодной войне.

Холодной войной называют глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств, центром одного из которых был СССР, а другого - США.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация