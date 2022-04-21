Путіна можуть засудити за військові злочини, - Жозеп Боррель

Верховний представник Євросоюзу у закордонних справах Жозеп Боррель заявив, що президента РФ Володимира Путіна в майбутньому можуть судити за військові злочини. Але він також вважає, що сьогодні це не першочергове завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Володимир Путін не прагне до переговорів, а хоче лише продовження війни. Він також зазначив, що ЄС необхідно диверсифікувати закупівлі нафти та газу, і шукати альтернативи російським енергоносіям.

Боррель додав, що в майбутньому Володимира Путіна можуть засудити за військові злочини, але поки це війна за існування України й підтримувати треба саме українців, а не займатися Путіним.