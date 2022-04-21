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Путіна можуть засудити за військові злочини, - Жозеп Боррель

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Брюссель, Четвер 21 квітня 2022 02:48
Путіна можуть засудити за військові злочини, - Жозеп Боррель Жозеп Боррель (Фото: euobserver.com)
Автор: Константин Широкун

Верховний представник Євросоюзу у закордонних справах Жозеп Боррель заявив, що президента РФ Володимира Путіна в майбутньому можуть судити за військові злочини. Але він також вважає, що сьогодні це не першочергове завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Володимир Путін не прагне до переговорів, а хоче лише продовження війни. Він також зазначив, що ЄС необхідно диверсифікувати закупівлі нафти та газу, і шукати альтернативи російським енергоносіям.

Боррель додав, що в майбутньому Володимира Путіна можуть засудити за військові злочини, але поки це війна за існування України й підтримувати треба саме українців, а не займатися Путіним.

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