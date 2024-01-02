Про Путіна, мобілізацію та битву за Крим. Головне з інтерв'ю Зеленського для The Economist

Володимир Зеленський злиться, але не через успіхи своїх ворогів (він їх не бачить) і навіть не через відсутність прогресу армії на полі бою. Президент України роздратований нестабільністю деяких союзників, а також відстороненістю частини українців.

Загартований тяготами війни та провалом багатообіцяючого контрнаступу, він втратив легкість та гумор, які характеризували його попередні інтерв'ю. Після вторгнення Росії 24 лютого 2022 Зеленський розбудив світ і мобілізував країну за допомогою 32-секундного відео, записаного на його телефон, в якому він просто сказав: "Ми тут". Він та його команда все ще перебувають в урядовому комплексі у Києві.

Росія, як і раніше, завдає ударів по Києву, Дніпру, Харкову, Одесі та іншим місцям, але світ уже не слухає так уважно, і головний комунікатор більше не контролює порядок денний, як двома роками раніше. В Україні настає втома, а на Заході заголовки ставлять питання, чи почав російський диктатор Володимир Путін перемагати. Допомога українцям стала предметом політичного торгу в Америці та Європі.

Про екзистенційну загрозу та думку про перемогу Путіна

На думку Зеленського, Захід втратив невідкладність, а багато українців - почуття екзистенційної загрози. Зараз він намагається відродити і те, й інше.

"Можливо, нам не вдалося (у 2023 році, - ред.) домогтися того, чого хотів світ. Можливо, не все так швидко, як хтось собі уявляв", - каже він.

Але думка про те, що Путін перемагає, - це не більше, ніж "почуття". Реальність така, що російські війська все ще перемелюються в таких місцях, як Авдіївка, звідки Зеленський нещодавно повернувся. За оцінками джерел у британській військовій розвідці, за поточних тенденцій до 2025 року Росія втратить понад 500 000 убитими та пораненими.

"Тисячі, тисячі вбитих російських солдатів", - наголошує він.

За його словами, армія Путіна не змогла взяти жодного великого міста у 2023 році, тоді як Україні вдалося прорвати блокаду Чорного моря і тепер вона відправляє мільйони тонн зерна за новим маршрутом, що проходить південним узбережжям. "Величезний результат!" - заявляє президент.

Проте у війні, яка перетворилася на мобілізацію ресурсів, віра прихильників України в те, що перемога стала неможливою, ризикує позбавити її грошей та зброї, необхідних для перемоги. Фаталізм може стати самоздійснюваним пророцтвом.

Про підтримку союзників. "Путін відчуває слабкість, як тварина"

Наступний рік у цьому плані є дуже важливим. Оскільки військові зусилля Росії набирають обертів, а ресурси України виснажуються, увага США та багатьох європейських країн у рік виборів переключається на внутрішню політику. Завдання Зеленського складніше, ніж будь-коли, і ставки як ніколи високі.

Центральне місце в аргументах Зеленського посідає те, що підтримуючи Україну, Європа захищає себе від російської агресії.

"Даючи нам гроші чи зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших", - похмуро попереджає він.

Якщо Росії дозволять забрати українських дітей, вони заберуть і інших дітей. Якщо Росія порушить права українців, "вона порушить інші права у світі". Якщо Україна програє, Путін наблизить свою війну до Заходу.

"Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він - тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу. І він з'їсть вас на вечерю з усім вашим ЄС, НАТО, свободою та демократією", - додав Зеленський.

Він захищає свою точку зору: "Можливо, чогось не вистачає. Або може хтось зник. Хтось, хто може говорити про Україну як про захист усіх нас". Європейські країни мають тиснути на Америку, щоб вона підтримала Україну заради них самих.

"Спецслужби низки європейських країн почали (розглядати, - ред.) можливість нападу на їхню територію з боку Росії... Навіть тих країн, які не входили до складу СРСР", - зазначив президент.

Про переговори з Росією

Щодо пропозицій про переговори, то Зеленський не бачить "будь-яких фундаментальних кроків вперед до миру з боку Росії". Натомість Україна зазнає шквалу повітряних атак на міста на сході, півдні, півночі та заході.

"Я бачу лише кроки терористичної країни", - зазначив Зеленський.

І якщо Росія посилає сигнали про бажання заморозити конфлікт, як повідомляють деякі західні ЗМІ, то "це не тому, що вони праведники, а тому, що у них недостатньо ракет, боєприпасів чи підготовлених військ. Їм потрібна ця пауза. Відновити всі свої сили. А потім щосили перегорнути сторінку цієї війни".

Про те, як Крим стане епіцентром війни

Зеленський мало говорить про те, чого Україна може досягти 2024 року. За його словами, витік інформації перед контрнаступом минулого літа допоміг Росії підготувати свою оборону.

Але якщо в нього є послання, то це те, що Крим і пов'язана з ним битва на Чорному морі стануть епіцентром війни. Ізоляція Криму, незаконно анексованого Росією у 2014 році, та деградація військового потенціалу РФ на півострові "надзвичайно важлива для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак із цього регіону", - каже він.

На його думку, успішна операція у Криму стане прикладом для всього світу. Це також мало б великий ефект усередині Росії. Втрата центрального елемента кремлівської пропаганди показала б, що "тисячі російських військових загинули лише через амбіції Путіна".

Україна вже здобуває неймовірні перемоги на стратегічно важливому півострові, знищивши значну кількість кораблів Чорноморського флоту. Британські офіційні особи стверджують, що лише за останні чотири місяці було знищено п'яту частину цього флоту. Втрата військово-морських баз, які Росія утримує останні 240 років, стала б величезною ганьбою для Путіна.

Проте швидкість будь-якого успіху залежить від військової допомоги західних партнерів. Зеленський запросив німецькі малопомітні крилаті ракети Taurus дальньої дії, здатні вибухати глибоко всередині мети. Вони можуть зруйнувати Керченський міст вартістю 4 млрд доларів, фактично ізолювавши Крим від Росії.

"Росія має знати, що для нас це військовий об'єкт", - каже Зеленський і вважає, що Німеччина - не єдина західна держава, яка стоїть на його шляху.

Про найближче завдання

Ще менш відвертим є Зеленський щодо цілей на сході та півдні. Заявлені амбіції щодо повернення до кордонів 1991 року не змінилися і не зміняться. Але президент більше не ставить часові рамки і не дає обіцянок щодо того, яку територію Україна може звільнити 2024 року.

Його найближчим завданням у сухопутній війні буде "захистити схід, врятувати ці дуже важливі міста України, схід та південь, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв", а також критично важливу інфраструктуру своєї країни.

Про розрахунок на власні сили

Завищені очікування перед контрнаступом 2023 року частково призвели до розчарування. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у листопадовому інтерв'ю для The Economist визнав тупикову ситуацію на полі бою. Хоча спочатку це викликало гнівну реакцію з боку Зеленського, воно також дало можливість змінити своє послання.

Щоб витримати виснажливу війну, необхідно мобілізуватися не лише Заходу, а й насамперед самій Україні.

"Ми маємо враховувати свої сили", - каже Зеленський.

Хоча він вірить, що Америка врешті-решт надасть військову допомогу, Україна теж нарощує власне виробництво на випадок, якщо західних поставок не вистачить. Це послання він повторив у новорічному зверненні, яке було менш оптимістичним, ніж торішнє.

У рамках "плану Б" він просить американський уряд надати Україні ліцензії на виробництво зброї, зокрема на артилерійські системи та ракети для ППО.

Про мобілізацію в Україні

Президент вважає, що на сьогодні немає такої мобілізації українського суспільства та світу, як на початку війни, і це треба змінити. Опитування показують, що зниження мобілізаційного віку з нинішніх 27 до 25 років та скорочення підстав для відстрочки не є популярними. Але Зеленський наполягає - альтернативи немає.

"Мобілізація - це не лише питання відправки солдатів на фронт. Це стосується всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Це єдиний спосіб захистити нашу державу та деокупувати нашу землю. Давайте будемо чесними, ми перейшли на внутрішню політику", - зазначив Зеленський.

І це вибір, який доведеться зробити українцям.

"Якщо ми продовжимо концентруватися на внутрішній політиці, нам потрібно оголосити вибори. Змінити закон, конституцію. Але при цьому забути про контрнаступальні дії та деокупацію", - додав він.

Президент, як і раніше, переконаний, що Україна не може відмовитися від свого плану щодо перемоги над Росією.

"Найважливіше, що кожен українець може зробити на даний момент - це бути в Україні... а для наших західних партнерів - бути з Україною... Якщо немає сил, то або йди, або відійди убік. Ми не відступимо", - вважає Зеленський. .

Питання в тому, чи зможе головний комунікатор 2022 переконати решту світу розділити його думки.