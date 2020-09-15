У Путина исключили политические условия для выделения кредита Беларуси

Российская Федерация предоставит Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов без дополнительных политических условий. Все условия будут исключительно коммерческими.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Беларуси Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, у любого кредита есть коммерческие условия, связанные с его обслуживанием. И президент России Владимир Путин не ставил белорусскому коллеге Александру Лукашенко других условий в обмен на этот кредит.

"Это коммерческие условия кредита, все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону. Конечно же, ни о каких иных условиях речи идти не может", - заявил Песков.

Он также добавил, что стороны обсуждают исключительно ставку по кредиту.

Напомним, вчера на встрече в российском Сочи Путин объявил, что Россия предоставит Беларуси 1,5 млрд долларов кредита. По его словам, министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Оппозиционерка Светлана Тихановская уже заявила, что этот кредит будет погашать лично Лукашенко, а не белорусский народ. По ее словам, деньгами российских налогоплательщиков будут оплачены разгоны массовых протестов против действующего режима.