У Путина исключили переговоры с Украиной о статусе Крыма

У президента России Владимира Путина исключают возможность переговоры с Украиной о статусе оккупированного Крыма. Обсуждать судьбу полуострова якобы запрещает российская конституция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В частности, он заявил, что Россия не будет вторгаться в Крым, поскольку это уже якобы российская территория.

"Крым - это часть РФ, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей Конституции", - Песков.

Он также заявил прессе, что не будет обсуждать с ней нюансы переговоров России с Украиной.