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У Путина не исключают задержки с "Северным потоком-2" из-за смены власти в Германии

Автор: Александр Мороз

У президента России Владимира Путина не исключают, что смена власти в Германии может повлиять на сроки запуска газопровода "Северный поток-2". В частности, рассматриваются менее оперативные сценарии запуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Германии продолжают работать все ведомства, которые будут сертифицировать "Северный поток-2".

"Никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные", - заявил он.

Напомним, кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц, который возглавляет победившую на выборах Социал-демократическую партию (СДПГ), считает, что Украина должна оставаться транзитером российского газа после запуска нового российского газопровода.

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Российская ФедерацияГерманияСеверный поток-2