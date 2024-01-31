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Путіна чекають сюрпризи, в України будуть успіхи: Нуланд дала прогноз на 2024 рік

Фото: заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд сьогодні озвучила свій прогноз на перебіг подій у 2024 році. Вона зазначила, що російського диктатора Володимира Путіна чекають сюрпризи на полі бою в Україні.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На питання журналіста, чи дізналась Нуланд про плани Києва на полі бою, вона відповіла, що, на її думку, Україна доб'ється дуже великих успіхів.

"Я маю сказати, що я залишаю сьогодні Київ із великою впевненістю в єдності та рішучості українського народу щодо 2024 року. Я також упевнена, що попри те, що Україна зміцнює свій захист, Путіна чекають сюрпризи на полі бою. І Україна доб'ється дуже великих успіхів", - наголосила заступник державного секретаря США.

 

Приїзд Нуланд до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, заступник державного секретаря США прибула до Києва.

Це її другий візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Детальніше про приїзд Нуланд та основні зустрічі - в матеріалі РБК-Україна.

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