Путін звинуватив Румунію у війні в Україні: Бухарест нагадав, хто насправді загрожує Європі

МЗС Румунії через речника Андрея Царнеа відповіло на заяви російського диктатора Володимира Путіна. Той звинуватив Румунію та Болгарію в нібито сприянні напруженню, яке призвело до війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Російський диктатор Володимир Путін у документальному фільмі до 25-річчя його влади, заявив, що наявність американських баз НАТО на території Румунії призвела до війни в України.
"У Болгарії та Румунії з'являються так звані легкі передові бази США - по одній у кожній країні. І ми маємо повне право відверто запитати: проти кого це розширення?", - сказав Путін.
Після архівної заяви йшов сучасний коментар Путіна, у якому той заявив, що у своєму виступі намагався звернутися до партнерів "із надією, що нас почують і скоригують ставлення до Росії". Оскільки цього, мовляв, не сталося, це "призвело до нинішніх трагічних подій в Україні".
У фільмі Путін також захищає анексію Криму і виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну. Він розмірковує про те, хто колись може замінити його, і каже, що "сподівається", що йому ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю.
У відповідь на це Царнеа заявив, що вступ Румунії до НАТО є суверенною волею громадян Румунії та країн-союзниць і "не становить загрози безпеці для будь-кого".
За його словами, Путін використовує "ті самі знайомі наративи, які послужили приводом для жорстокої війни з анексією".
"Єдина країна, яка загрожує регіональній безпеці в Європі, - це Російська Федерація, яка веде незаконну і невиправдану війну, що супроводжується численними воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, а також російською кампанією дезінформації та антиєвропейською і антинатовською пропагандою", – сказав Царнеа .
Президентські вибори в Румунії 2025 року пройшли на тлі суттєвих змін після того, як Конституційний суд анулював результати листопадового голосування 2024 року.
Скасування підсумків першого туру відбулося через розсекречені документи, які свідчили про зовнішнє втручання у передвиборчу кампанію кандидата Джорджеску.
У повторному голосуванні, що відбулося в травні 2025 року, перше місце посів ультраправий політик Джордже Сіміон, а другим став колишній мер Бухареста Нікушор-Даніель Дан, який вийшов до другого туру.
Детальніше про президентські вибори в Румунії та що відомо про кандидатів - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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