Путін знову атакував Київ ракетами під час візиту іноземних лідерів, - Єрмак

Ракетна атака на Київ відбулася під час візиту африканських лідерів. Путін знову продемонстрував, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

"Чергова терористична атака на столицю відбита. Повітряні сили збили 6 ракет "Калібр" та 6 "Кинжалів", а ще БПЛА росіян", - написав він.

За його словами, ракетна атака Росії відбулася саме тоді, коли до столиці приїхали лідери африканських країн.

"Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, йому фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність. І на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто", - написав він.

Єрмак нагадав, що ракети летіли також тоді, коли до України прибув президент США Джо Байден, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Світ має зрозуміти, що зараз необхідна консолідація і максимально жорстка позиція щодо Росії. Потрібно показати силу державі, яка підриває глобальну безпеку і діє терористичними методами", - зазначив він.

На його думку, повинні об‘єднатися навколо "формули миру" президента Володимира Зеленського.

"Альтернативи їй не існує. І обговорити подальші кроки ми повинні на Глобальному саміті миру. Лише сильна дипломатія і сильна позиція може покласти край тероризму Росії. Бо це стосується кожного, кожної держави, яка хоче існувати і зберегти світовий порядок", - додав він.

Атака по Києву

Ракетний удар російської армії по Києву 16 червня став найбільшою атакою за останні дні. Під час атаки по Києву сили ППО збили 12 ракет - 6 "Калібрів" та 6 "Кинжалів". Балістичні ракети атакували насамперед столицю.

Африканська делегація, до якої входять лідери ПАР, Сенегалу, Коморських островів та Єгипту, сьогодні прибула до Києва з "мирною місією". Лідери розпочали свій візит з поїздки до Бучі під Києвом, який є одним із кількох місць, де російські війська здійснили великомасштабні звірства після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Телевізійна група Reuters бачила, як африканські лідери прибули до Києва у колоні автомобілів і увійшли до готелю, щоб скористатися його бомбосховищем.