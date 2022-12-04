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Путін здивований провалом і може змінити цілі в Україні, - розвідка США

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Каліфорнія, Неділя 04 грудня 2022 02:41
Путін здивований провалом і може змінити цілі в Україні, - розвідка США Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Росії Володимир Путін був здивований провалом Збройних сил РФ в Україні та може скоротити на якийсь час свої цілі в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони в Каліфорнії.

При цьому вона зазначила, що глава Кремля не змінив довгострокових планів щодо України.

"Можливо, Путін захоче скоротити свої короткострокові військові цілі, щоб повернутися до своїх планів за деякий час", - заявила Хейнс.

Вона сказала, що Росія "досить швидко" витратила свої військові запаси.

"Я справді думаю, що він стає більш обізнаним про проблеми, з якими стикаються військові в Росії. Але нам все ще не ясно, чи має він на даному етапі повну картину проблем. Ми бачимо брак боєприпасів, морального духу, проблеми із постачанням, логістикою" ", - сказала Хейнс.

Відповідаючи на питання про наслідки атак Росії на енергосистему України та іншу громадянську інфраструктуру, Хейнс сказав, що мета Москви почасти полягала в тому, щоб підірвати волю українців до опору.

"Я думаю, що ми не бачимо жодних доказів того, що воля українців підірвалася. При цьому економіка України дуже страждає", - зазначила вона.

Хейнс додала, що США не вважають ймовірною зміну режиму в Росії через війну та падіння влади в Ірані через протести.

Нагадаємо, за даними розвідки США, темпи ведення бойових дій в Україні будуть знижені в найближчі місяці.

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