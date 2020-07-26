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Путин заявил об озабоченности заявлениями о пересмотре "Минска"

Москва, Воскресенье 26 июля 2020 20:18
Путин заявил об озабоченности заявлениями о пересмотре "Минска"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Путин взволнован заявлениями украинских чиновников

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил серьезную обеспокоенность недавними заявлениями о пересмотре минских соглашений и неприемлемости некоторых их пунктов. Путин попросил Зеленского подтвердить безальтернативность "Минска".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин подчеркнул необходимость подтверждения реальными действиями безальтернативности минских договоренностей со стороны Украины.

Напомним, телефонный разговор Зеленского с Путиным состоялась в воскресенье, 26 июля; президенты обсудили будущее перемирие на Донбассе, а также выполнение парижских договоренностей "нормандской четверки".

Добавим, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина будет просить Германию и Францию поддержать пересмотр пунктов минских договоренностей.

Кроме того, на детальной расшифровке пунктов минских договоренностей недавно настаивал и сам Зеленский.

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